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Страховщики подсказали, как молодым водителям сэкономить на ОСАГО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Стоимость полиса ОСАГО заметно увеличилась для молодых водителей после расширения тарифного коридора. Страховщики из «Росгосстраха» назвали несколько способов, как сэкономить.

По итогам первого полугодия средняя стоимость полиса для 18-летнего автомобилиста составляла 10,2 тысячи рублей, к концу сентября цена выросла до 15,7 тысячи рублей, подсчитали в «Росгосстрахе».

Такую заметную разницу в цене страховщики объясняют тем, что молодых водителей без опыта управления относят к высокорисковому сегменту — в первые годы вождения вероятность их попадания в ДТП существенно выше, чем у автомобилистов со стажем.

«Если сразу ездить на своей машине не планируется, можно вписаться в список допущенных к управлению к родственникам или знакомым с недорогим автомобилем. Накопление истории страхования уже начнётся, а для периодических поездок можно пользоваться каршерингом», — посоветовал директор по управлению портфелем ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах» Юрий Стрекалов.

Также он считает, что молодому водителю не стоит гнаться за мощностью или престижем марки. Например, 22-летний водитель из Москвы со стажем в четыре года и коэффициентом «бонус-малус» 0,83 за полис ОСАГО для поездок на Audi A4 с мотором мощностью 211 лошадиных сил заплатит в компании 16,9 тысячи рублей, а за Skoda Octavia с мотором мощностью 102 лошадиные силы — 12,7 тысячи рублей.

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