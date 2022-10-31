Страховщики подсказали, как молодым водителям сэкономить на ОСАГО

Стоимость полиса ОСАГО заметно увеличилась для молодых водителей после расширения тарифного коридора. Страховщики из «Росгосстраха» назвали несколько способов, как сэкономить.

По итогам первого полугодия средняя стоимость полиса для 18-летнего автомобилиста составляла 10,2 тысячи рублей, к концу сентября цена выросла до 15,7 тысячи рублей, подсчитали в «Росгосстрахе».

Такую заметную разницу в цене страховщики объясняют тем, что молодых водителей без опыта управления относят к высокорисковому сегменту — в первые годы вождения вероятность их попадания в ДТП существенно выше, чем у автомобилистов со стажем.

«Если сразу ездить на своей машине не планируется, можно вписаться в список допущенных к управлению к родственникам или знакомым с недорогим автомобилем. Накопление истории страхования уже начнётся, а для периодических поездок можно пользоваться каршерингом», — посоветовал директор по управлению портфелем ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах» Юрий Стрекалов.

Также он считает, что молодому водителю не стоит гнаться за мощностью или престижем марки. Например, 22-летний водитель из Москвы со стажем в четыре года и коэффициентом «бонус-малус» 0,83 за полис ОСАГО для поездок на Audi A4 с мотором мощностью 211 лошадиных сил заплатит в компании 16,9 тысячи рублей, а за Skoda Octavia с мотором мощностью 102 лошадиные силы — 12,7 тысячи рублей.