Алтай увеличит поставки продовольствия на Сахалин

Алтайский край увеличит объемы поставок продовольствия на Сахалин, в том числе круп, муки, сыров и других товаров, сообщило правительство региона.

Так, в торговых сетях области появится продукция алтайской компании «Вэллфуд», занимающейся реализацией фасованной зерновой и крупяной продукции, муки высшего и первого сорта, а также комбикормов.

Компания Altay Gold будет поставлять экопродукцию – мед, джемы, арахисовую пасту, травяные сборы, чай, бальзамы, кондитерские изделия и другие полезные продукты. За пять лет компания вошла в тройку крупнейших производителей и поставщиков Алтайского края, наладив связи с крупнейшими торговыми сетями.

Компания полного цикла производства «Алтайская крупа» поставит на Сахалин крупы. Агрохолдинг выращивает гречиху, овес, ячмень, горох, просо, пшеницу и кукурузу. В ассортименте более 70 наименований круп, муки, хлопьев, каш и другой продукции.

Власти отмечают, что край в сфере поставок продовольствия для Сахалина является стратегическим партнером. Только за последние два года объем поставок в область алтайской муки вырос в 1,5 раза, крупы – в 3,5 раза по сравнению с 2019 годом.