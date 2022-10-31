НАВЕРХ
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео

Алтай увеличит поставки продовольствия на Сахалин

Источник:
Sibnet.ru
396 0
Фото: © Sibnet.ru

Алтайский край увеличит объемы поставок продовольствия на Сахалин, в том числе круп, муки, сыров и других товаров, сообщило правительство региона.

Так, в торговых сетях области появится продукция алтайской компании «Вэллфуд», занимающейся реализацией фасованной зерновой и крупяной продукции, муки высшего и первого сорта, а также комбикормов.

Компания Altay Gold будет поставлять экопродукцию – мед, джемы, арахисовую пасту, травяные сборы, чай, бальзамы, кондитерские изделия и другие полезные продукты. За пять лет компания вошла в тройку крупнейших производителей и поставщиков Алтайского края, наладив связи с крупнейшими торговыми сетями.

Компания полного цикла производства «Алтайская крупа» поставит на Сахалин крупы. Агрохолдинг выращивает гречиху, овес, ячмень, горох, просо, пшеницу и кукурузу. В ассортименте более 70 наименований круп, муки, хлопьев, каш и другой продукции.

Власти отмечают, что край в сфере поставок продовольствия для Сахалина является стратегическим партнером. Только за последние два года объем поставок в область алтайской муки вырос в 1,5 раза, крупы – в 3,5 раза по сравнению с 2019 годом.

Еще по теме
Зима пришла в большинство регионов России
Ураганный ветер ожидают на Алтае
Четыре сибирячки прошли в финал конкурса «Мисс офис»
Алтай завершил первый этап частичной мобилизации
смотреть все
Сибирь #Алтайский край #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
info.sibnet.ru
«Либерея»: наш ответ Индиане Джонсу
28.10.2022 23:51
info.sibnet.ru
Выжить после ядерной войны: топ ретрофильмов
26.10.2022 21:02
info.sibnet.ru
Самые красивые женщины мира. ФОТО
26.10.2022 20:50
композитор Эдуард Артемьев
Эдуард Артемьев: реквием музыкального гения
25.10.2022 23:55
Самое популярное
Украинская армия попалась в российскую ловушку
Кадыров объявил на Украине операцию «Возмездие»
Расклад на таро показал сроки окончания конфликта на Украине
Неожиданный союзник России нашелся на Украине
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
55
Путин заявил о потерях ВСУ в семь‑восемь раз выше российских
37
Минобороны назвало подрывников «Северных потоков»
36
Украина получила от США первые два комплекса ПВО NASAMS
35
Беспилотники атаковали Черноморский флот в Севастополе
33
Байден возмутился приостановлением Россией «зерновой сделки»