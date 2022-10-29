НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Беспилотники повредили российский тральщик в Севастополе

Источник:
Sibnet.ru
418 2
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Морской тральщик «Иван Голубец» получил повреждения в ходе атаки беспилотниками на Севастопольскую бухту, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме этого, урон получило боносетевое заграждение в бухте Южная. По предварительным данным, целью ВСУ при атаке на город были военные объекты Черноморского флота.

«В ходе отражения террористической атаки на внешнем рейде Севастополя применением корабельного оружия и морской авиации Черноморского флота уничтожено четыре морских беспилотных аппарата, еще три аппарата уничтожены на внутреннем рейде», — отмечается в сообщении.

В связи с атакой временно перекрыто судоходство через Севастопольскую бухту. Городские объекты не пострадали. В настоящее время в Севастополе действует высокий «желтый» уровень террористической опасности.

Тема: Военная операция на Украине
Опубликована подробная карта боевых действий на Украине
Линия фронта СВО: где идут бои на Украине
Кадыров объявил на Украине операцию «Возмездие»
Украинская армия попалась в российскую ловушку
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Украинская армия попалась в российскую ловушку
Кадыров объявил на Украине операцию «Возмездие»
Расклад на таро показал сроки окончания конфликта на Украине
Неожиданный союзник России нашелся на Украине
Обсуждение (2)
Картина дня
Опубликована подробная карта боевых действий на Украине
Минобороны назвало подрывников «Северных потоков»
Беспилотники атаковали Черноморский флот в Севастополе
Немецкая армия осталась «голой» из‑за поставок Киеву
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
54
Путин заявил о потерях ВСУ в семь‑восемь раз выше российских
36
Украина получила от США первые два комплекса ПВО NASAMS
32
Беспилотники атаковали Черноморский флот в Севастополе
30
МИД пригрозил уничтожением спутников США над зоной СВО
27
Россия отработала нанесение массированного ядерного удара