Беспилотники повредили российский тральщик в Севастополе

Морской тральщик «Иван Голубец» получил повреждения в ходе атаки беспилотниками на Севастопольскую бухту, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме этого, урон получило боносетевое заграждение в бухте Южная. По предварительным данным, целью ВСУ при атаке на город были военные объекты Черноморского флота.

«В ходе отражения террористической атаки на внешнем рейде Севастополя применением корабельного оружия и морской авиации Черноморского флота уничтожено четыре морских беспилотных аппарата, еще три аппарата уничтожены на внутреннем рейде», — отмечается в сообщении.

В связи с атакой временно перекрыто судоходство через Севастопольскую бухту. Городские объекты не пострадали. В настоящее время в Севастополе действует высокий «желтый» уровень террористической опасности.