Кадыров объявил на Украине операцию «Возмездие»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о проведении на Украине специальной отдельной операции «Возмездие».

«Все это время мы отражали их вылазки, но теперь события развиваются под нашу диктовку. Теперь врагу совсем не до контратак», — написал глава Чечни в своем телеграм-канале.

По его словам, с 25 по 27 октября на Николаево-Криворожском направлении уничтожено более 650 и ранено 300 бойцов Вооруженных сил Украины, также уничтожено 40 танков, БМП и гаубиц.

В секторе спецназа «Ахмат» уничтожены 95 бойцов ВСУ и более десяти единиц техники. «За один день бойцы здесь подбили: четыре танка, пять БМП, одну бронемашину, четыре пикапа», — уточнил Кадыров.

Ранее Кадыров сообщил о гибели 23 чеченских бойцов во время артобстрела в Херсонской области, еще 58 получили ранения.