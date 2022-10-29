НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кадыров объявил на Украине операцию «Возмездие»

Источник:
Sibnet.ru
2245 0
Фото: © https://vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о проведении на Украине специальной отдельной операции «Возмездие».

«Все это время мы отражали их вылазки, но теперь события развиваются под нашу диктовку. Теперь врагу совсем не до контратак», — написал глава Чечни в своем телеграм-канале.

По его словам, с 25 по 27 октября на Николаево-Криворожском направлении уничтожено более 650 и ранено 300 бойцов Вооруженных сил Украины, также уничтожено 40 танков, БМП и гаубиц.

В секторе спецназа «Ахмат» уничтожены 95 бойцов ВСУ и более десяти единиц техники. «За один день бойцы здесь подбили: четыре танка, пять БМП, одну бронемашину, четыре пикапа», — уточнил Кадыров.

Ранее Кадыров сообщил о гибели 23 чеченских бойцов во время артобстрела в Херсонской области, еще 58 получили ранения.

Тема: Военная операция на Украине
Украинская армия попалась в российскую ловушку
Помощник Рейгана заявил, что Россия разгромит 101‑ю дивизию США
Путин заявил о потерях ВСУ в семь‑восемь раз выше российских
Кадыров сообщил о гибели 23 чеченских бойцов под Херсоном
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Нумеролог увидела нового президента России в 2024 году
Украинская армия попалась в российскую ловушку
Неожиданный союзник России нашелся на Украине
Расклад на таро показал сроки окончания конфликта на Украине
Обсуждение (0)
Картина дня
Кадыров объявил на Украине операцию «Возмездие»
Шойгу завершил частичную мобилизацию
Путин обратился ко всем мобилизованным
Украинская армия попалась в российскую ловушку
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
54
Путин заявил о потерях ВСУ в семь‑восемь раз выше российских
36
Украина получила от США первые два комплекса ПВО NASAMS
30
МИД пригрозил уничтожением спутников США над зоной СВО
27
Россия отработала нанесение массированного ядерного удара
27
Кадыров сообщил о гибели 23 чеченских бойцов под Херсоном