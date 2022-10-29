Торговцы контрафактным табаком в 2022 году продадут не меньше 1,3 миллиарда пачек сигарет. А бюджет страны на неоплаченных акцизах и налогах потеряет 113 миллиардов рублей. Как подделка попадает на рынок, где продается и как отличить фабричную пачку от контрафактной?

«Когда мы говорим про нелегальную торговлю, мы подразумеваем выпадающие из федерального бюджета доходы, которые составляют, по последним подсчетам, 113 миллиардов рублей (88 миллиардов несобранных акцизов и 25 миллиардов рублей неполученного НДС), плюс выпадающие доходы из региональных и местных бюджетов», — сообщила представитель компании JTI Мария Плоткина в ходе экспертной сессии в четверг, 27 октября.

Доля оборота нелегального табака в России в 2005 году составляла 1,1%. В 2022 этот показатель приблизился к 12%.

В отдельных регионах, например, Красноярском крае, Республике Алтай, Иркутской и Омской областях ситуация с нелегальным оборотом еще хуже. Так, в Омской области за год нелегальный рынок сигарет вырос в 2,5 раза — до 14%.

Отсутствие акцизов и налогов позволяет производителю контрафакта делать цену на товар ниже, а это ведет к недобросовестной конкуренции, отбирая у легального бизнеса долю рынка.

«Табак — уникальная товарная категория, она архипритягательна для нелегальных теневых операторов. Акциз — 70% цены табачного изделия. За него платит покупатель», — объяснил президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов.

Покупатель предпочитает подделку

Винить покупателя за желание сэкономить нельзя. Реальные доходы населения России падают, и пока нет предпосылок к перелому этой тенденции, отметила Плоткина. А значит спрос на дешевую нелегальную продукцию будет расти.

«Большинство покупателей никто не обманывает. Сам покупатель ищет дешевый товар», — поделился мнением Максимов.

Но это проблема не только выпадающих доходов. А еще и двойного удара по легким курильщиков. К сожалению, хорошо известный принцип, что дешевая продукция чаще бывает плохой, в сфере поддельного табака оправдывает себя полностью.

«Крупные компании имеют очень жесткий контроль качества, а производство контрафактной продукции не контролирует ни качество сырья, ни качество производства», — подчеркнула Плоткина.

И еще одна серьезная проблема — доступность нелегальной продукции для детей, добавила она. Мошенники не учитывают возрастной ценз при продаже нелегального продукта.

А взрослому курильщику в такой ситуации нужно знать, как отличить табачный контрафакт в ларьке или небольшом магазинчике от легальной продукции.

Шесть подсказок курильщику

Качество упаковок, в которых фасуют подделки, растет «не по дням, а по часам», признались представители табачной компании. Например, изготовители контрафактных сигарет уже через месяц после введения в России кода Data Matrix на пачках научились его подделывать.

Data Matrix применяется для обязательной маркировки товаров в России с 2019 года. В нем зашифрованы все сведения о движении товара по логистической цепи — от изготовителя до потребителя.

Злоумышленники тщательно следят за всеми нововведениями производителя, в том числе, за изменением дизайна пачек. И все же есть ряд моментов, позволяющих понять, что перед покупателем подделка.

Выкладка. Если в торговой точке, обычно в небольшом киоске или павильоне, табак находится на открытой витрине с крупными ценниками. Закон РФ запрещает открытую выкладку, но недобросовестные предприниматели часто прибегают к такой уловке для демонстрации дешевой контрафактной продукции.



Цена. Часто стоимость подделки не превышает 70-80 рублей. Это повод насторожиться, поскольку фабричная продукция, например, той же JTI, не может быть ниже 122 рублей в рознице.

Дизайн. Часто он устаревший, так как производители контрафакта не очень оперативно копируют нововведения. Но тут нужно помнить, что порой и в крупных сетях можно встретить пачки с логотипом «из прошлого». Такое случается, если ретейлер закупил большую партию и продает сигареты долго.

Надпись. На контрафакте это обычно буквы на белом фоне «Курение убивает». С 2017 года производителей табачной продукции обязывают печатать на упаковке картинки с текстами, демонтирующие тяжелые последствия для здоровья: «гангрена», «импотенция», «мертворождение» и так далее.

Акцизная марка. Проверить ее подлинность сложно, но способ есть. Для этого потребуется ультрафиолетовый фонарик. В его свете некоторые участки акцизной марки «загорятся», тогда как контрафактная никак не отреагирует.

Номера. Еще один способ проверить акцизную марку — попросить продавца показать другие пачки из блока. Если это контрафакт, то номера акцизных марок, скорее всего, будут одинаковыми на всех упаковках, также как и код Data Matrix. У легального производителя каждый номер — уникален.

Табачные «мигранты»

Поддельный табак — не единственная проблема рынка. Еще одна — сигареты производства стран Евразийского экономического союза. В ряде государств- участников ЕАЭС акцизы на табачную продукцию не такие высокие и, даже с учетом транспортных расходов, розничная цена у таких сигарет в России намного ниже, чем у российских.

Например, в Белоруссии стоимость пачки сигарет — 30 рублей, в России ее аналог — 112 рублей.

Государство не получает с продажи таких сигарет акцизных отчислений, а российские производители лишаются части выручки. Впрочем, как еще раз отметили участники встречи, в условиях сокращающихся доходов покупатель не будет долго размышлять о судьбе российской экономики. Он пойдет и купит то, что выгоднее.

Доля курильщиков в России сокращается. В 2009 году в стране насчитывалось 39,5% курящих, а в 2021 году уже 20,3%.

Бороться с «серым» товаром на российском рынке даже сложнее, чем с контрафактом. Произведен он на фабриках, с соблюдением технологий и по качеству часто не отличается от российских сигарет.

«Спрос на нелегальную продукцию есть, и география охватывает всю Россию. Есть четыре наиболее проблемных зоны. Это территории, граничащие с Республикой Беларусь, Казахстаном, Украиной», — перечислила представитель компании JTI Ксения Ивановская.

Попадают «табачные нелегалы» в Россию по самым разным каналам и схемам. Наиболее распространенная — прерванный транзит. В документах указывается, что продукция должна попасть, например, из Белоруссии в Казахстан, но львиная ее доля оседает в России.

Кроме этого, часть продукции везут «под прикрытием», в итоге нелегальный табак въезжает в страну под видом туалетной бумаги, металлолома и других товаров.