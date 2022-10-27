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Расклад на таро показал сроки окончания конфликта на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Активная стадия конфликта России и Украины завершится в марте 2023 года, такой прогноз показал расклад на картах таро, заявила таролог Аида Мартиросян.

«Декабрь — пик, самый объемный процесс. Ближе к марту показывает «нет», ближе к 17-18 числу. К этому времени карта показывает остановку», — сказала таролог Аида Мартиросян в новом выпуске шоу «Алена, блин!».

Она добавила, что «весь процесс» продлится до 2029-2030 года.

«(В этот период) показывает вспышку с еще какой-то страной. Карта делает акцент на Польшу. Но здесь карта дает возможность развернуть и решить документально», — сказала таролог.

Что такое карты таро?

Мартиросян отметила, что согласно раскладу таро, отношения с США наладятся в течении трех лет. Также карты показали, что надо опасаться страну в ближайшем окружении, скорей всего Китая, который может получить свою выгоду от ситуации с Россией.

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Политика #Мир #Армия
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syris

Ох она какая,российская оппозиция,борцы за свободу ,б.т))))

mosquito__2010

40 % уничтоженной энергетики Украины не согласны с вами. Дайте только повод. Но повод должен быть по...

MaximKS

новость не читал, но поддерживаю.

MuCbE

Наверно так же как сейчас поют ДНРовцы, радуются, потому что и украинцы теперь по подвалам щемятся