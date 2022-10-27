Активная стадия конфликта России и Украины завершится в марте 2023 года, такой прогноз показал расклад на картах таро, заявила таролог Аида Мартиросян.

«Декабрь — пик, самый объемный процесс. Ближе к марту показывает «нет», ближе к 17-18 числу. К этому времени карта показывает остановку», — сказала таролог Аида Мартиросян в новом выпуске шоу «Алена, блин!».

Она добавила, что «весь процесс» продлится до 2029-2030 года.

«(В этот период) показывает вспышку с еще какой-то страной. Карта делает акцент на Польшу. Но здесь карта дает возможность развернуть и решить документально», — сказала таролог.

Мартиросян отметила, что согласно раскладу таро, отношения с США наладятся в течении трех лет. Также карты показали, что надо опасаться страну в ближайшем окружении, скорей всего Китая, который может получить свою выгоду от ситуации с Россией.