Президент России Владимир Путин не передавал лидеру Украины Владимиру Зеленскому специального послания через президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президент Гвинеи-Бисау накануне в ходе встречи с Зеленским сказал, что накануне он был в России, «встречался с президентом Путиным, который попросил меня передать вам послание, поговорить с вами». «Он мне сказал, что готов к переговорам с президентом Зеленским»,— сказал Сисоку Эмбало.

«Наш коллега из африканского государства изъявил желание, сказал, что у него будут контакты, и что он позицию Путина донесет до украинской стороны. Какого-то специфического послания в данном случае нет, и об этом речи не шло», — приводит ТАСС слова Пескова, сказанные им в ответ на вопрос, передавал ли глава российского государства такое послание.

Путин информировал президента Гвинеи-Бисау о том, как проходили переговоры России и Украины. «Рассказал о том, что фактически был готов текст, очень сложный баланс был достигнут и как потом внезапно украинская сторона ушла с радаров, декларировала свое нежелание продолжать переговоров», — пояснил Песков.