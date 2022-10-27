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Прямые выбора мэра отменили в Томске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Дума Томской области

Дума Томской области отменила прямые выборы мэра Томска, теперь главу города будет назначать конкурсная комиссия, сообщается на сайте парламента.

В конце июля Томский областной суд оставил в силе приговор бывшему мэру Томска Ивану Кляйну, после чего он вступил в законную силу. По этой причине гордума должна была назначить дату новых выборов мэра, однако на октябрьском заседании этого не произошло.

Областные депутаты большинством голосов приняли поправки в региональный закон. Теперь главу Томска будут выбирать городские депутаты из предложенных конкурсной комиссией кандидатов.

«Подавляющее большинство субъектов России идут по пути конкурсных процедур при избрании глав муниципалитетов. Такая же процедура действует с 2018 года и в Томской области во всех муниципальных образованиях кроме города Томска», — сказала спикер Оксана Козловская.

Томск был первым городом в России в 1996 году, где ввели прямые выборы мэра. Сейчас часть городов отказались от прямых выборов. В Сибири они сохранились, например, в Новосибирске и Абакане.

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Политика #Местная власть #Томск
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Топ комментариев

syris

Ох она какая,российская оппозиция,борцы за свободу ,б.т))))

mosquito__2010

40 % уничтоженной энергетики Украины не согласны с вами. Дайте только повод. Но повод должен быть по...

MuCbE

Наверно так же как сейчас поют ДНРовцы, радуются, потому что и украинцы теперь по подвалам щемятся

MaximKS

новость не читал, но поддерживаю.