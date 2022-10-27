Африканский лидер передал Зеленскому послание от Путина

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало приехал в Украину и передал Владимиру Зеленскому устное послание от российского лидера Владимира Путина.

«Вчера я был в России, встречался с президентом Путиным, который попросил меня передать вам послание, поговорить с вами. Он мне сказал, что готов к переговорам с президентом Зеленским»,— сказал Сиссоку Эмбало.

Он также передал слова Путина, что «прямой диалог важен для дальнейших действий». Видеозапись пресс-конференции президентов Гвинеи-Бисау и Украины опубликована в телеграм-канале Владимира Зеленского.

Президент Украины согласился с тем, что необходимо разблокировать отношения. Вместе с тем господин Зеленский назвал послание Путина «не более чем спланированной риторикой», направленной на аудиторию внутри России.

Умару Сиссоку Эмбало 25 октября встретился в Кремле с Владимиром Путиным. В ходе переговоров с российским президентом он заявил, что конфликт России и Украины «заблокировал успехи во всем мире».