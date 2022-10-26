Украина объявила тотальную воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины в среду вечером, следует из данных официального ресурса по оповещению.

В частности, воздушная тревога в настоящее время действует в Киевской, Одесской и Николаевской областях, а также в западных и восточных регионах страны. Власти регионов призывают граждан срочно пройти в укрытия.

Россия начала наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — после того, как утром 8 октября произошел теракт на Крымском мосту. Москва возложила ответственность за взрыв на украинские спецслужбы.

Накануне президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер приехал на Украину с тайным визитом и около часа просидел в бомбоубежище украинского города Корюковка в Черниговской области.