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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина объявила тотальную воздушную тревогу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Andrew Butko / CC BY-SA 3.0

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины в среду вечером, следует из данных официального ресурса по оповещению.

В частности, воздушная тревога в настоящее время действует в Киевской, Одесской и Николаевской областях, а также в западных и восточных регионах страны. Власти регионов призывают граждан срочно пройти в укрытия.

Россия начала наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — после того, как утром 8 октября произошел теракт на Крымском мосту. Москва возложила ответственность за взрыв на украинские спецслужбы.

Накануне президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер приехал на Украину с тайным визитом и около часа просидел в бомбоубежище украинского города Корюковка в Черниговской области.

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