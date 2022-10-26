Украина получила от США первые два комплекса ПВО NASAMS

США передали Украине два первых зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS, сообщил генеральный директор компании-производителя Raytheon Technologies Грег Хейес.

«Мы только что поставили два комплекса NASAMS», — приводит ТАСС слова Хейеса, сказанные им в интервью CNBC. «Уже сегодня идет их развертывание на Украине», — отметил гендиректор Raytheon Technologies.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США рассчитывают «в самом ближайшем будущем» передать Киеву восемь таких систем.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что на вооружении украинской армии состоит лишь 10% от необходимого количества систем противовоздушной обороны.