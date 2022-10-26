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Реклама суши‑сета «Куни ли» от красноярской доставки вызвала жалобы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sibnet.ru

Красноярское управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) возбудило административные дела в отношении местной службы доставки суши «ЕбиДоеби» из-за непристойной рекламы сетов «Куни Ли» и «Чпо ки», сообщает ведомство.

В рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов. На доставку суши «Ебидоеби» поступило несколько жалоб. Так, в группе «Типичный Балтийск» в «ВКонтакте» была реклама сета «Куни ли: «Не забудь назвать оператору промокод ХОЧУ (название сета)».

Еще одна жалоба поступила на размещение баннера на въезде в микрорайон «Белые росы» в Красноярск, где было написано «Хочешь Чпо Ки»?. В итоге эксперты решили, что «Ебидоеби» нарушило требования законодательства о рекламе.

Заседания по административным делам будут проходить в суде в середине и конце ноября. Если суд подтвердит, что доставка нарушила закон о рекламе, то компанию оштрафуют на сумму до 500 тысяч рублей.

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Экономика #Продукты #Красноярск
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