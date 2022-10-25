Мобилизованный из Тувы погиб в новосибирском учебном центре

Третий мобилизованный погиб в новосибирском пункте обучения в НВВКУ, последний умер мужчина из Тувы, сообщает правительство региона.

«Главе Тувы Владиславу Ховалыгу доложили о чрезвычайном происшествии с участием мобилизованных граждан республики, которые проходят военную подготовку в Новосибирске. Предварительно, речь идет о происшествии со смертельным исходом вследствие употребления спиртных напитков», — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела будет вести Главное военное следственное управление СКР, а также Главная военная прокуратура по Центральному военному округу.



В новосибирском пункте обучения умерли двое мобилизованных, одного из них убили, следователи расследуют дело. В НВВКУ размещены мобилизованные из Новосибирской, Иркутской областей, из Тувы и Красноярского края.