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Мобилизованный из Тувы погиб в новосибирском учебном центре

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Тувы

Третий мобилизованный погиб в новосибирском пункте обучения в НВВКУ, последний умер мужчина из Тувы, сообщает правительство региона.

«Главе Тувы Владиславу Ховалыгу доложили о чрезвычайном происшествии с участием мобилизованных граждан республики, которые проходят военную подготовку в Новосибирске. Предварительно, речь идет о происшествии со смертельным исходом вследствие употребления спиртных напитков», — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела будет вести Главное военное следственное управление СКР, а также Главная военная прокуратура по Центральному военному округу.

В новосибирском пункте обучения умерли двое мобилизованных, одного из них убили, следователи расследуют дело. В НВВКУ размещены мобилизованные из Новосибирской, Иркутской областей, из Тувы и Красноярского края.

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ЧП #Происшествия #Тува
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