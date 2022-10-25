Doom запустили на шоколадном батончике

Легендарную игру Doom запустили на миниатюрном электронном устройстве, установленном в шоколадный батончик Milky Way.

Необычный эксперимент провели специалисты американской компании Adafruit, которая специализируется на выпуске специальных версий разных электронных гаджетов с отрытым исходным кодом.

Выход видео с батончиком-консолью приурочили к скорому наступлению Хэллоуина. В США в этот праздник дети собирают конфеты, при этом родителей регулярно предупреждают об опасности подкладывания в сладости запрещенных веществ.

Разработчики батончика с электронной начинкой не остались в стороне и также попросили родителей проверять, что именно находится в упаковке сладостей, полученной детьми на Хэллоуин.

Игра Doom вышла в 1993 году и стала одним из первых представителей жанра шутера от первого лица. За ее разработку отвечал программист и владелец компании id Software Джон Кармак, создавший передовой псевдотрехмерный игровой движок.