Doom запустили на шоколадном батончике

Легендарную игру Doom запустили на миниатюрном электронном устройстве, установленном в шоколадный батончик Milky Way.
Необычный эксперимент провели специалисты американской компании Adafruit, которая специализируется на выпуске специальных версий разных электронных гаджетов с отрытым исходным кодом.
Выход видео с батончиком-консолью приурочили к скорому наступлению Хэллоуина. В США в этот праздник дети собирают конфеты, при этом родителей регулярно предупреждают об опасности подкладывания в сладости запрещенных веществ.
Разработчики батончика с электронной начинкой не остались в стороне и также попросили родителей проверять, что именно находится в упаковке сладостей, полученной детьми на Хэллоуин.
Игра Doom вышла в 1993 году и стала одним из первых представителей жанра шутера от первого лица. За ее разработку отвечал программист и владелец компании id Software Джон Кармак, создавший передовой псевдотрехмерный игровой движок.
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