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Нумеролог выявила связь между Зеленским и Путиным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © коллаж Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский имеют одинаковый нумерологический код, но они при этом они являются противоположностями друг другу, рассказала основатель школы нумерологии «Исходный код» Кристина Егиазарова.

«Путин родился 7 октября, это 7 и 1. Это код воина, он пришел с миссией почистить пространство, помочь выйти своей стране и всему миру на новый уровень», — сказала нумеролог в интервью Лауре Джугелии.

Зеленский родился 25 января — это тоже 7 и 1.

«Но он родился 25 числа, поэтому зеркалит код Владимира Владимировича, он ему противодействует. Человек стал катализатором всего негатива. Он дает возможность осуществить Владимиру Владимировичу свою миссию. Зеленский — тот плохой персонаж, который нужен миру, чтобы запустить процессы. Владимир Владимирович — тот, кто его завершит», — сказала Егиазарова.

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Политика #Мир
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