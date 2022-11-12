Наелись и повисли: как зимуют летучие мыши

Летучие мыши могут улетать в теплые края как птицы, и впадать в спячку подобно медведям. А весной они могут проснуться не только голодными, но и беременными.

Эти удивительные создания часто соседствуют с людьми. Не только в пещерах, но в щелях сараев, на чердаках и в швах городских высоток уже запряталось на зиму несколько видов рукокрылых.

Остаются зимовать

Из встречающихся в Западной Сибири летучих мышей улетают южнее только двухцветные кожаны. Остальные виды остаются зимовать. Это ночницы, вечерницы, ушаны и еще несколько видов.

В пещерах зимой выше нуля и влажно. Это идеально для маленьких зверьков. В таких условиях им не хочется есть и пить всю зиму, а значит можно глубоко заснуть. Уцепившись лапками, летучие мыши висят вниз головой, образуя целые гирлянды.

Восточные ночницы в Барсуковской пещере Новосибирской области Фото: © предоставлено Алексеем Масловым

Спят мыши как медведи или ежи. Во сне температура тела падает до 3-4 градусов, а дыхание становится очень редким, до одного вдоха за 15 минут.

Если вдруг становится некомфортно, например, не хватает влажности, мыши могут просыпаться среди зимы.

«Технически возможность питаться зимой у них есть — в пещерах зимуют насекомые, а многие летучие мыши неплохо ходят, бегают и могут собирать пищу с субстрата. Делают ли это мыши в наших пещерах – неизвестно», — сказал Sibnet.ru сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН Алексей Маслов.

У летучих мышей с «пешеходными» отличий больше, чем сходств. Летучие мыши относятся к рукокрылым, а домовая мышь или полевка — грызуны. Летучие мыши — всегда хищники, а обычные — травоядные. Также летучие лисицы и собаки — ничего родственного с лисами и собаками не имеют.

Зимовка в холодильнике

Чтобы заснуть крепким здоровым сном, мыши должны запасти жир, как медведи. Поэтому летом они активно отъедаются насекомыми. Среди главных лакомств — кровососущие комары и мошки, крупные ночные бабочки, водомерки, бегающие по поверхности воды.

Наука точно не знает, как рукокрылые определяют приближение зимы, но по одной из теорий — когда корма становится меньше, мыши понимают, что надо искать место для спячки, и начинают скапливаться у подходящих пещер.

Но если они не смогли набрать нужного количества жира или попали на плохую погоду для перелета, могут застрять в городе и пытаться устроиться на зимовку там. Такие мышки виснут в подъездах, на чердаках, в различных инженерных нишах высоток и других темных местах.

«Это опасно встречей с некомпетентными, подверженными различным бытовым заблуждениям или просто жестокими людьми, а также опасно наступлением холодов и гибелью», — говорит биолог.

Если мышь не успела улететь и устроиться на зимовку как положено, она ослаблена и нуждается в уходе. И, скорее всего, самостоятельно не переживет зиму в городе. Некоторым таким зверькам везет — их находят волонтеры и устраивают зимовать в холодильниках.

Подвешивают мышек в отдельных контейнерах с постоянным контролем температуры воздуха, влажности и веса. При сильной потере веса мышей будят, кормят и после этого спячка продолжается.

Сибирская ночница обедает Фото: © предоставлено Алексеем Масловым

«Обычный человек тоже может так сделать. Но при этом желательно озаботиться правилами биобезопасности — иметь отдельный холодильник, всегда надевать перчатки при работе с летучими мышами. В нашей команде многие иммунизированы против бешенства, что является, наверное, второй обязательной прививкой для сибиряков после вируса клещевого энцефалита», — советует эксперт.

Если решили взять мышку на зимовку, также надо позаботиться о запасе кормовых насекомых и обустроить зону для кормления зверьков, минимально пересекающуюся с другими зонами квартиры.

Научное название летучих мышей — рукокрылые. Потому, что на передних конечностях (руках) у них есть пальцы и крылья. Рукокрылые — единственные млекопитающие, способное летать.

Проснулась беременной

Летучие мышки спят до момента, пока не начинает оживать природа, а главное — пока не появляются вкусные насекомые. Это конец апреля — начало мая.

Если зимовка была успешной, мышь не проснулась раньше положенного и не начала страдать из-за отсутствия еды, она тут же приступает к процессу продолжения рода.

Но некоторые самки по весне просыпаются уже беременными. Это еще одна удивительная особенность летучих мышей.

«Если самка ослаблена, то беременность не наступает, но может наступить на следующий год без дополнительного спаривания — у летучих мышей есть механизм консервации спермы в половых путях», — пояснил ученый. собеседник.