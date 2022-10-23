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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский призвал НАТО ударить по Кремлю

Источник:
РБК
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Мир должен ударить по Кремлю, если Россия атакует Офис президента Украины, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Если месседж звучит, что будет удар по центру принятий решений, то ответ мира должен быть следующим: «Смотри, если ты ударишь по Банковой, то будет удар там, где ты находишься <...> Если ты так сделаешь, то должен знать, что через секунду, уже независимо от результата твоего удара, будет удар по [центру] принятия решений у тебя», — сказал Зеленский в интервью канадским телеканалам.

И не имеет значения, является Украина страной НАТО или нет, приводит РБК выдержки из интервью украинского президента.

Зеленский ранее призывал НАТО нанести превентивный удар по России. «Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия <...> Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: «Ах, ты так, ну вот держи от нас!», — заявил он, выступая в австралийском Институте Лоуи.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ на заявила, что Запад разжигает ядерную войну, а «Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету».

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Топ комментариев

MuCbE

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Nik3316

нельзя убрать 55% нефти и газа с рынка без последствий, верь в сказки дальше...

Alhazred

Ну я полагаю он более известен чем ты и твои дурацкие мнения)))

senik

Клиент важный, но не надежный. Что Германия с газом, что Франция с мистралями. Все они продажные, зависимые...