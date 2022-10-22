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Завершился XX съезд Компартии Китая

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Xinhua

Завершился XX съезд Коммунистической партии Китая в Пекине, в новый состав Центрального комитета Компартии вошли 205 человек.

Из состава Постоянного комитета Политбюро прошлого созыва в ЦК прошли только три человека — председатель КНР Си Цзиньпин, глава Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи и один из идеологов партии Ван Хунин.

XX съезд Компартии Китая проходил в Пекине с 16 по 22 октября. 23 октября состоится первый пленум Компартии Китая нового созыва, на котором утвердят новый состав Политбюро ЦК и Постоянного комитета Политбюро.

Ожидается, что на должность председателя КНР на третий пятилетний срок будет переизбран Си Цзиньпин. При этом ожидается, что кадровые перестановки в руководстве Компартии Китая по итогам XX съезда окажутся более значительными, чем ожидалось ранее.

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Alhazred

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Disobedient

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MuCbE

А тут обваливаться нечему. Рубль так вообще выведен из мирового оборота. Сейчас кроме рубля и реала бразильского...

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Кот Ларри продуктивнее будет на этом посту