Завершился XX съезд Компартии Китая

Завершился XX съезд Коммунистической партии Китая в Пекине, в новый состав Центрального комитета Компартии вошли 205 человек.

Из состава Постоянного комитета Политбюро прошлого созыва в ЦК прошли только три человека — председатель КНР Си Цзиньпин, глава Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи и один из идеологов партии Ван Хунин.

XX съезд Компартии Китая проходил в Пекине с 16 по 22 октября. 23 октября состоится первый пленум Компартии Китая нового созыва, на котором утвердят новый состав Политбюро ЦК и Постоянного комитета Политбюро.

Ожидается, что на должность председателя КНР на третий пятилетний срок будет переизбран Си Цзиньпин. При этом ожидается, что кадровые перестановки в руководстве Компартии Китая по итогам XX съезда окажутся более значительными, чем ожидалось ранее.