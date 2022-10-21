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Пищух сфотографировали в «Шушенском бору»

Источник:
Sibnet.ru
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Самые маленькие зайцеообразные — пищухи на зиму заготавливают сено, и громко пищат при приближении опасности, сообщает пресс-служба «Шушенского бора».

Пищухи заготавливают на зиму сено. Сначала они собирают травинки, сушат их, а потом переносят и укладывают в виде маленьких стожков.Длина тела пищух до 25 сантиметров, масса до 350 граммов.

Пищухи, завидя опасность, издают пронзительный свист, предупреждая остальных животных из поселения об угрозе. Это играет огромную роль для выживания безобидных травоядных зверьков, у которых очень много врагов.

Зачастую пищухи предупреждают своих соседей о приближении хищника, находясь в непосредственной близости от врага, и рискуя собственной жизнью. По услышанному сигналу соседи могут точно определить, откуда грозит опасность: с воздуха или с земли. В акустическом репертуаре пищухи специалисты насчитывают до семи различных звуковых сигналов.

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Жизнь #Звери #Красноярск
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