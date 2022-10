Игру Fallout 3 можно получить бесплатно

Игровой магазин Epic Games Store начал бесплатную раздачу Fallout 3: Game of the Year Edition. Акция не имеет региональных ограничений и продлится до 27 октября.

Fallout 3: Game of the Year Edition — это самое полное издание третьей части культовой постъядерной RPG. Оно включает в себя дополнения Operation: Anchorage, The Pitt, Broken Steel, Point Lookout и Mothership Zeta.

События игры происходят в 2277 году после ядерного апокалипсиса. Главный герой прожил первые 19 лет в Убежище 101, но вынужден покинуть его и отправиться на радиоактивные пустоши ради спасения отца.

Игра вышла в 2008 году и получила хорошие оценки не только от критиков, но и от поклонников серии. Геймеры похвалили идейное продолжение первых двух частей, отличную проработку игрового мира и увлекательный нелинейный сюжет.

Получить Fallout 3: Game of the Year Edition можно в Epic Games Store до 27 октября. Достаточно зарегистрироваться в игровом магазине и добавить ее к себе на аккаунт, проведя покупку со 100% скидкой. Игра доступна в России и полностью на русском языке.