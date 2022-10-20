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Кота Ларри попросили стать премьером Великобритании

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Her Majesty's Government / OGL v1.0

Знаменитый кот Ларри с Даунинг-стрит сообщил, что король Великобритании Карл III после отставки Лиз Трасс попросил его занять пост премьер-министра Соединенного королевства.

Соответствующий текст появился на официальных страницах кота в социальных сетях. «Король попросил меня стать премьер-министром, потому что этот абсурд продолжается уже достаточно долго», — говорится в сообщении.

Ранее в четверг Лиз Трасс объявила о решении уйти в отставку с поста премьер-министра Великобритания. Премьерство Трасс стало самым коротким в истории современной Британии и продлилось 45 дня.

Кот Ларри с 2011 года служит «главным мышеловом» в Кабинете министров Соединенного Королевства на Даунинг-стрит, 10. На сайте кабмина его обязанности описываются так: «приветствовать гостей, проверять защиту и оценивать антикварную мебель на качество дремоты».

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