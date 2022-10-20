Актриса Анна Большова устроила смертельное ДТП

Актриса Анна Большова, известная по сериалу «Презумпция невиновности» насмерть сбила женщину в Калужской области.

ДТП произошло 14 октября, когда Большова ехала через деревню Грачевка по неосвещенной дороге. Под колеса попала 31-летняя женщина, которая переходила дорогу пьяной, сообщают СМИ со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

По предварительным данным, Анна Большова была трезвой. Актриса сама вызвала пострадавшей скорую, но спасти женщину не удалось. Полиция проводит проверку.

Анна Большова известна по ролям в телепостановке «Юнона и Авось» и в российских сериалах. Среди популярных работ — сериалы «Презумпция невиновности», «Ангел или демон», «Жаркий лед».