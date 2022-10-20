Вьетнамский VinFast запатентовал два кроссовера в России

Вьетнамская автомобильная компания VinFast оформила в России патенты на два кроссовера, которые публично еще не представляла.

Патентные изображения автомобилей появились в открытой базе Федерального института интеллектуальной собственности. Первый — субкомпактный SUV, второй — компактный. Дизайнером стал Роберто Пьятти из итальянской фирмы Torino Design.

У субкомпактной модели — двухтоновое оформление кузова: капот и передние стойки окрашены в черный цвет. У более крупного автомобиля — динамичный профиль и двухъярусное оформление фар (блоки ближнего и дальнего света в углах бампера).

Компания VinFast была основана в 2017 году Фам Нят Выонгом — первым вьетнамским долларовым миллиардером. Первые серийные автомобили LUX A2.0 и LUX SA 2.0 дебютировали в 2018 году на Парижском автосалоне. Внешность седана и кроссовера была разработана специалистами ателье Pininfarina.

VinFast собирался выйти на российский рынок еще в 2019 году, но переговоры по организации производства были заморожены.