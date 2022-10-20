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Росавиация продлила ограничение полетов на юг России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Росавиация снова продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России — на этот раз ограничение действует до 28 октября, сообщается на сайте ведомства.

Временное ограничение распространяется на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, уточняется в сообщении.

Ведомство рекомендует российским авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ограничительные меры действуют с 24 февраля из-за военной операции на Украине. После начала российской военной операции такие решения принимаются еженедельно.

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