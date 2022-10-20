Четыре сибирячки прошли в финал конкурса «Мисс офис 2022», они поборются за звание самой красивой офисной сотрудницы, сообщается на сайте конкурса.

115 полуфиналисток приняли участие в самом сложном этапе конкурса – интернет-голосовании. По его итогам, 30 девушек прошли в финал, который состоится 19 ноября в Москве. В финале будет визитка, спортивный выход, творческий и деловой конкурс, а также арт-дефиле.



Среди финалистов инженер «Сибирского химического комбината» из Томска – Екатерина Мирошниченко, помощник ректора «СГУГиТ» из Новосибирска Елена Михнюк, технолог «РЖД» из Барнаула Екатерина Рощихина.

Также в финал прошла ведущий специалист отдела патриотического воспитания, мобилизационной и организационной работы, Агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края Тамара Олейникова.