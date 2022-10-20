НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Четыре сибирячки прошли в финал конкурса «Мисс офис»

Источник:
Sibnet.ru
353 1

Четыре сибирячки прошли в финал конкурса «Мисс офис 2022», они поборются за звание самой красивой офисной сотрудницы, сообщается на сайте конкурса.

115 полуфиналисток приняли участие в самом сложном этапе конкурса – интернет-голосовании. По его итогам, 30 девушек прошли в финал, который состоится 19 ноября в Москве. В финале будет визитка, спортивный выход, творческий и деловой конкурс, а также арт-дефиле.

Среди финалистов инженер «Сибирского химического комбината» из Томска – Екатерина Мирошниченко, помощник ректора «СГУГиТ» из Новосибирска Елена Михнюк, технолог «РЖД» из Барнаула Екатерина Рощихина.

Также в финал прошла ведущий специалист отдела патриотического воспитания, мобилизационной и организационной работы, Агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края Тамара Олейникова.

Еще по теме
Актриса Анна Большова устроила смертельное ДТП
Умерла актриса из сериала «Она написала убийство» Анджела Лэнсбери
Земфира назвала себя и Пугачеву певицами своей страны
Актриса Анастасия Уколова впервые стала мамой
смотреть все
Культгид #Светская хроника #Алтайский край #Новосибирск #Томск #Красноярск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Блинкен заявил, что миру никак нельзя без руководства США
Мобилизованного убили в пункте подготовки в Новосибирске
Террористы убили 11 добровольцев на полигоне под Белгородом
Автоэксперт перечислил слабые места китайских машин
Обсуждение (1)
Самое обсуждаемое
56
Террористы убили 11 добровольцев на полигоне под Белгородом
33
Кремль заявил, что СВО будет доведена до конца
32
Путин разрешил вывоз из России крупных сумм валюты
32
Уганда собралась поставлять в Россию автомобили
29
Эстония признала Россию «спонсором терроризма»