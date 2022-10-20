Путин ради оптимизации упразднил Ростуризм

Фото: © пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении
Ростуризма и передаче его функций Минэкономразвития, документ опубликован на
официальном портале правовой информации.
Решение принято «в целях совершенствования государственного
управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности
развития туристской индустрии и оптимизации структуры» федеральных ведомств,
говорится в документе.
Упразднение Ростуризма позволит повысить эффективность развития
туриндустрии, сообщили РБК в Минэкономразвития.
Курировать туристское направление в правительстве продолжит
вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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