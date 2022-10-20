Путин ради оптимизации упразднил Ростуризм

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма и передаче его функций Минэкономразвития, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Решение принято «в целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры» федеральных ведомств, говорится в документе.

Упразднение Ростуризма позволит повысить эффективность развития туриндустрии, сообщили РБК в Минэкономразвития.

Курировать туристское направление в правительстве продолжит вице-премьер Дмитрий Чернышенко.