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Инженеры модифицируют универсальный операционный стол для армии

Источник:
Sibnet.ru
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Инженеры НГТУ создадут макет универсального хирургического стола с большим функционалом и высокой надежностью для НИИТО, также они создадут один из вариантов модификации операционного стола для нужд армии.

«Это мобильный стол, от которого требуется определенная автономность, более прочная конструкция узлов и так далее. Так как эта потребность очевидна, мы предположили, что она будет интересна армии», — рассказал завкафедрой инженерной графики НГТУ Евгений Баянов.

По его словам, операционные столы, представленные на российском рынке, как правило, отличаются крайне простой конструкцией, узким набором движений с малым диапазоном. Большинство медицинских центров отдают предпочтение зарубежным аналогам.

Фото: © НГТУ

«Мы разрабатываем отечественный стол с подобным функционалом. Был проведен диалог с практикующими хирургами НИИТО, они показали, какие движения секций им нужны, какая система управления предпочтительнее. Сейчас идет подготовка к производству макета. Площадка для производства найдена, конструкторская документация завершена. Последующие клинические испытания — задача следующего года», — рассказал Баянов.

Разработчики отмечают, что для ортопедических операций необходимо большое количество возможностей операционного стола: широкий набор движений, рентгенопрозрачность, возможность комбинировать положения секций.

«У немалого количества отечественных столов используются гидроприводы, это "шаг в прошлое", потому что они не обеспечивают требуемой чистоты, надежности и компактности. Современные хирургические столы используют электромеханические приводы», — пояснил Баянов.

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Топ комментариев

pepelmetal

Капитуляция 404 появилась на горизонте

mosquito__2010

И ведь это только начало. Украине вилы.

ecima

До того как США образовались, мир существовал как-то.

Киселевчанин

Ты прав!!!Для нас это начало,а для вас это Конец!))