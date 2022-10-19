Инженеры модифицируют универсальный операционный стол для армии

Инженеры НГТУ создадут макет универсального хирургического стола с большим
функционалом и высокой надежностью для НИИТО, также они создадут один из вариантов
модификации операционного стола для нужд армии.
«Это мобильный стол, от которого требуется определенная автономность, более прочная конструкция узлов и так далее. Так как эта потребность очевидна, мы предположили, что она будет интересна армии», — рассказал завкафедрой инженерной графики НГТУ Евгений Баянов.
По его словам, операционные столы, представленные на российском рынке, как правило, отличаются крайне простой конструкцией, узким набором движений с малым диапазоном. Большинство медицинских центров отдают предпочтение зарубежным аналогам.
«Мы разрабатываем отечественный стол с подобным функционалом. Был проведен диалог с практикующими хирургами НИИТО, они показали, какие движения секций им нужны, какая система управления предпочтительнее. Сейчас идет подготовка к производству макета. Площадка для производства найдена, конструкторская документация завершена. Последующие клинические испытания — задача следующего года», — рассказал Баянов.
Разработчики отмечают, что для ортопедических операций необходимо большое количество возможностей операционного стола: широкий набор движений, рентгенопрозрачность, возможность комбинировать положения секций.
«У немалого количества отечественных столов используются гидроприводы, это "шаг в прошлое", потому что они не обеспечивают требуемой чистоты, надежности и компактности. Современные хирургические столы используют электромеханические приводы», — пояснил Баянов.
pepelmetalКапитуляция 404 появилась на горизонте
mosquito__2010И ведь это только начало. Украине вилы.
ecimaДо того как США образовались, мир существовал как-то.
КиселевчанинТы прав!!!Для нас это начало,а для вас это Конец!))