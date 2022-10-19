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Солнце с темнокожим малышом появится в обновленных «Телепузиках»

Источник:
Sibnet.ru
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Netflix показал тизер обновленных «Телепузиков», в мультфильме появится солнце с лицом темнокожего ребенка.

В первом тизере «Телепузиков» показали основных героев проекта: Тинки-Винки, Дипси, Лялю и По. Также в кадре появились Пылесос ну-Ну, Пузи-тостер и другие второстепенные персонажи.

Судя по ролику, концепция «Телепузиков» останется прежней. Персонажи будут играть, познавать мир и веселиться. Единственным изменением в проекте стало то, что солнце теперь будет иметь лицо темнокожего ребенка.

«Телепузики» — британский детский сериал, который впервые вышел на экранах за рубежом в 1997 году. В России проект показывали с 2000 по 2002 годы. Премьера обновленной версии «Телепузиков» состоится на Netflix 14 ноября.

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Обсуждение (2)
Топ комментариев

mosquito__2010

Ржака. Нет ну честно. Гегемон вымаливает у мира своё могущество и власть над этим миром. Это очень смешно....

Disobedient

Хм животное... «антилиберальным» ,скорее против ультралиберальной диктатуры. Кто же кроме вас в мире...

niktb

Пипец! Как же, америкосы далеки от реальной жизни то?!!!

nikkor

«Девачка, вы здесь самые умные, да?Эта вам кто-то сказал или вы сами решили?» ©-)))