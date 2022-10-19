Солнце с темнокожим малышом появится в обновленных «Телепузиках»

Netflix показал тизер обновленных «Телепузиков», в мультфильме появится солнце с лицом темнокожего ребенка.

В первом тизере «Телепузиков» показали основных героев проекта: Тинки-Винки, Дипси, Лялю и По. Также в кадре появились Пылесос ну-Ну, Пузи-тостер и другие второстепенные персонажи.

Судя по ролику, концепция «Телепузиков» останется прежней. Персонажи будут играть, познавать мир и веселиться. Единственным изменением в проекте стало то, что солнце теперь будет иметь лицо темнокожего ребенка.

«Телепузики» — британский детский сериал, который впервые вышел на экранах за рубежом в 1997 году. В России проект показывали с 2000 по 2002 годы. Премьера обновленной версии «Телепузиков» состоится на Netflix 14 ноября.