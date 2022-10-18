Опубликовано видео с разрушенным участком «Северного потока»

Опубликовано первое видео разрушенного участка «Северного потока» со дна Балтийского моря, оно было снято подводным дроном норвежской компании Blueye Robotics, опустившимся на глубину 80 метров.

Снятое аппаратом свидетельство взрыва обнародовало шведское издание Expressen. Согласно опубликованным кадрам, разрушено примерно 50 метров газопровода. Взрыв был эквивалентен землетрясению в 2,3 балла по шкале Рихтера.

Вид повреждений говорит о применении экстремальной силы, отмечает издание. При этом у некоторых фрагментов труб — ровные острые края, но металл сильно деформирован. На дне также найдены обломки, похожие на части трубопровода.

<br>

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября. 27 сентября компания Nord Stream 2 AG сообщила о резком падении давления на первой нитке «Северного потока-2» с 300 до 7 бар. Позже давление упало сразу на двух нитках газопровода «Северный поток-1».

По предварительным данным, причиной давления в газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» стала диверсия. Совместное расследование инцидента ведут Швеция, Дания и Германия, они отказались предоставлять полученные результаты России.