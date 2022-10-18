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Опубликовано видео с разрушенным участком «Северного потока»

Источник:
Expressen
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Фото: © кадр из видео

Опубликовано первое видео разрушенного участка «Северного потока» со дна Балтийского моря, оно было снято подводным дроном норвежской компании Blueye Robotics, опустившимся на глубину 80 метров.

Снятое аппаратом свидетельство взрыва обнародовало шведское издание Expressen. Согласно опубликованным кадрам, разрушено примерно 50 метров газопровода. Взрыв был эквивалентен землетрясению в 2,3 балла по шкале Рихтера.

Вид повреждений говорит о применении экстремальной силы, отмечает издание. При этом у некоторых фрагментов труб — ровные острые края, но металл сильно деформирован. На дне также найдены обломки, похожие на части трубопровода.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября. 27 сентября компания Nord Stream 2 AG сообщила о резком падении давления на первой нитке «Северного потока-2» с 300 до 7 бар. Позже давление упало сразу на двух нитках газопровода «Северный поток-1».

По предварительным данным, причиной давления в газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» стала диверсия. Совместное расследование инцидента ведут Швеция, Дания и Германия, они отказались предоставлять полученные результаты России.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Можно кстати помимо кондиционеров ещё телевизоры перестать включать на Украине. Полностью. И электричества...

pepelmetal

Электроэнергия наукраине это не право а привилегия

mosquito__2010

В том то и дело что реальные зомби это украинцы, которым американцы 30 лет мозги выкручивали на изнанку...

mosquito__2010

Ржака. Нет ну честно. Гегемон вымаливает у мира своё могущество и власть над этим миром. Это очень смешно....