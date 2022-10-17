Тигр Ермак сбежал из клетки в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ. Пока животное, скрывающееся на территории парка, не удалось поймать.

Животное вышло из клетки около 16.00 по местному времени (11.00 мск). Пока неясно, как тигр покинул вольер. Руководство музея эвакуировало посетителей и вызвало экстренные службы. На место прибыли сотрудники МЧС и Бурприроднадзора.

«На месте работают ветеринары и представители МЧС, чтобы усыпить его и вернуть обратно», — цитирует РИА Новости сотрудницу ведомства.

Ветеринары пытаются «безопасно проводить тигра в вольер». Тем более хвостатый беглец не сумел выйти за территорию музея. Он спокоен и агрессии не проявляет, правда и возвращаться в клетку не желает, объяснил «Номеру один» директор музея Алексей Маладаев.

Площадь комплекса — более 37 гектаров, так что беглому тигру есть, где прогуляться до момента поимки.

Фото самых смешных животных

Этнографический музей народов Забайкалья — один из крупнейших комплексов под открытым небом в России. На его площади находятся семь этнографических и один археологический комплекс, а еще зоопарк, где содержат медведей, волков, оленей, верблюдов и других животных.