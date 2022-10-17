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Экономист объяснила, почему России не нужен доллар

Источник:
«Прайм»
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Фото: © Sibnet.ru

Зависимость России от доллара продолжает снижаться из-за западных санкций, сказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Диана Степанова.

Процесс девалютизации российской финансовой системы идет полным ходом и только нарастает. И можно ожидать дальнейшего плавного укрепления курса рубля по отношению к доллару и евро до отметки в 52-55 рублей к концу года.

«При этом российские монетарные власти предпринимают попытки вернуть рубль на желаемый для бюджета страны и импорта уровень в районе 66-70 рублей за доллар США», — приводит «Прайм» мнение эксперта.

Как второстепенный фактор укрепления доллара, по ее словам, можно отметить увеличение объемов параллельного импорта. Также свой вклад в девальвацию рубля могут внести укрепляющийся на мировых рынках доллар и снижение цен на нефть

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