Экономист объяснила, почему России не нужен доллар

Зависимость России от доллара продолжает снижаться из-за западных санкций, сказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Диана Степанова.

Процесс девалютизации российской финансовой системы идет полным ходом и только нарастает. И можно ожидать дальнейшего плавного укрепления курса рубля по отношению к доллару и евро до отметки в 52-55 рублей к концу года.

«При этом российские монетарные власти предпринимают попытки вернуть рубль на желаемый для бюджета страны и импорта уровень в районе 66-70 рублей за доллар США», — приводит «Прайм» мнение эксперта.

Как второстепенный фактор укрепления доллара, по ее словам, можно отметить увеличение объемов параллельного импорта. Также свой вклад в девальвацию рубля могут внести укрепляющийся на мировых рынках доллар и снижение цен на нефть