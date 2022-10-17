Сериал «Неличная жизнь» про съемки хоум-видео стартует на ТНТ

Обычная семья вынуждена снимать хоум-видео, чтобы раздать долги в новом сериале «Неличная жизнь». Премьера проекта состоится на ТНТ 17 октября, сообщила пресс-служба канала.

В сериале «Неличная жизнь» главные роли сыграли Алексей Серебряков, Максим Лагашкин и Елена Лядова.

«Неличная жизнь» рассказывает историю обычной провинциальной семьи, которая ютится в маленькой квартире с коврами на стенах. Глава семейства вынужден на всем экономить, чтобы прокормить жену, сына и племянника.

Однажды он заимствует у родственника «Майбах», но случайно топит дорогое авто в реке. Семья оказывается в долгу у главного городского бандита, которого побаивается даже местная полиция.

Чтобы расплатиться с долгом, главным героям нужно как-то заработать 50 миллионов рублей за месяц. И тут им в голову приходит гениальная идея: снимать ролики для порносайта, который обещает 20 тысяч евро за самое популярное видео.

Премьера сериала «Неличная жизнь» – с 17 октября на ТНТ, сериал будет выходить с понедельника по четверг в 21.00.