Бизнес-ланч часто становится не источником энергии, а напротив, вызывает сонливость и снижение работоспособности. О том как этого избежать рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

Во-первых, во время обеда не нужно торопиться и тем более не стоит в этот момент продолжать работать. Обед должен занимать не менее 20-30 минут, есть нужно спокойно и не отвлекаясь, сказала врач в беседе на радио Sputnik.

Главное — не пропустить момент насыщения, когда вы почувствуете себя сытым. Если перешагнуть за эту черту, снижение работоспособности обеспечено. Но обед не должен быть слишком скромным, иначе останется чувство голода, которое будет отвлекать от работы — это третий совет.

В-третьих, не нужно уповать на мучные изделия, которые насытят, но пользы не принесут. Обед должен быть полноценным и включать в себя белковые продукты — мясо, птица или рыба, и углеводы — в виде каш или макарон.

Обязательны овощи, в любом виде — в супах или в виде салатов. Клетчатка поможет сохранить чувство сытости, и но и не придавит тяжестью. Объем овощей должен занимать не менее половины всего бизнес-ланча.