Минпросвещения попросило отсрочки от мобилизации для учителей

Министерство просвещения направило в правительство ходатайство о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации для школьных учителей, сообщил статс-секретарь — замминистра просвещения Андрей Корнеев.

«Соответствующее ходатайство мы направили в правительство, ждем решения правительства и будем всесторонне это продвигать», — сообщил ТАСС в пятницу Корнеев.

Он уточнил, что речь идет обо всех педагогических работниках, подпадающих под критерии частичной мобилизации. «Здесь много зависит от того, что думают об этом Министерство обороны, Генеральный штаб, так что здесь дополнительно будем это обсуждать», — отметил он.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь имеющих боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность. Более 200 тысяч человек уже прибыли в войска.