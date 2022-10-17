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Отходы в Усолье‑Сибирском превратят в готовую продукцию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Экотехнопарк «Восток» построят на месте в ядовитой промплощадки химкомбината «Усольехимпром» в Иркутской области, из отходов будут получать разную товарную продукцию, сообщила в ответ на запрос Sibnet.ru компания «Русатом Гринвэй».

«Усольехимпром» — химкомбинат в Иркутской области, производивший хлор, каустическую соду, перекись водорода, азот, лаки, эмали и бытовую химию. В 2010 году владельцы завода объявили о банкротстве, оставив территорию с тоннами ядовитых отходов. С 2020 года ликвидирует накопленный вред «Росатом».

На территории опасной промплощадки построят экотехнопарк «Восток» к концу 2024 года. Работать в нем будет 459 человек.

#Аптечка
Правда и мифы о вреде ртути

Основная специализация будущего экотехнопарка в Усолье-Сибирское – обезвреживание и переработка ртутьсодержащих отходов. Продуктами переработки станут ртуть высокой чистоты, вольфрам, медь, аммоний хлористый, соли и оксиды металлов.

Проектная производительная мощность экотехнопарка «Восток» — до 50 тысяч тонн в год. Планируется извлекать порядка 37,6 тысячи тонн в год ртутьсодержащих отходов и 12,4 тысячи тонн отходов, подлежащих обработке и утилизации.

Из отходов в экотехнопарке будут делать товарную продукцию. Например, натрия хлорид можно применять как антигололедный реагент или для глушения нефтескважин. А ртуть используется во многих отраслях народного хозяйства: технике, химической и фармацевтической промышленности, в медицинской практике.

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