Вступление Украины в НАТО вызовет третью мировую войну

Прием Украины в НАТО приведет к третьей мировой войне, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

«Киев прекрасно понимает, что такой шаг будет означать гарантированную эскалацию до третьей мировой войны», — сказал Венедиктов, назвав заявку Украины на ускоренное вступление в НАТО «пропагандистским ходом».

«Впрочем, учитывая, насколько оторваны от реальности многие представители киевского режима, не удивлюсь, если кое-кто там и впрямь рассчитывает на принятие их страны в НАТО», — уточнил он.

Венедиктов отметил, что вопреки заявлениям о непричастности к событиям на Украине, предпринимаемые НАТО реальные действия указывают на то, что альянс является непосредственной стороной конфликта.

При этом западные государства понимают все последствия приема Украины в НАТО. Представитель Совбеза подчеркнул, что серьезные державы относятся к этой инициативе Киева сдержанно и считают Украину неподходящим кандидатом.

«В любом случае позиция России остается неизменной: вступление Украины в НАТО или какие-то другие альянсы, сформированные под эгидой США, для нас неприемлемо», —подытожил заместитель секретаря Совбеза РФ.