Вступление Украины в НАТО вызовет третью мировую войну

Прием Украины в НАТО приведет к третьей мировой войне, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
«Киев прекрасно понимает, что такой шаг будет означать гарантированную эскалацию до третьей мировой войны», — сказал Венедиктов, назвав заявку Украины на ускоренное вступление в НАТО «пропагандистским ходом».
«Впрочем, учитывая, насколько оторваны от реальности многие представители киевского режима, не удивлюсь, если кое-кто там и впрямь рассчитывает на принятие их страны в НАТО», — уточнил он.
Венедиктов отметил, что вопреки заявлениям о непричастности к событиям на Украине, предпринимаемые НАТО реальные действия указывают на то, что альянс является непосредственной стороной конфликта.
При этом западные государства понимают все последствия приема Украины в НАТО. Представитель Совбеза подчеркнул, что серьезные державы относятся к этой инициативе Киева сдержанно и считают Украину неподходящим кандидатом.
«В любом случае позиция России остается неизменной: вступление Украины в НАТО или какие-то другие альянсы, сформированные под эгидой США, для нас неприемлемо», —подытожил заместитель секретаря Совбеза РФ.
DanilonОй, кто это всплыл ! Да как качественно лизнул. А Николая II он не зря вспомнил - того в феврале 1917...
pepelmetalИ не подскажешь сколько уже наукраине было мобилизаций?
SovikТам бы совсем другой результат был.
UynachalnicaНу если бы Путин захотел, он в любое время мог уйти. Тут только нежелание кресло оставить!