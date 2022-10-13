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Вышел первый трейлер фильма «Непослушник 2»

Источник:
Sibnet.ru
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Создатели «Непослушника» выпустили первый трейлер второй части фильма, где герой Димонстр будет возвращать память отцу Анатолию.

По сюжету фильма «Непослушник 2», к отцу Анатолию на исповедь приходит криминальный авторитет, который решил покаяться в своих грехах и начать новую жизнь. Но в тот же вечер священник после падения теряет память и забывает кто он. Грешник же требует немедленного отпущения грехов.

Исправлять ситуацию берется Димонстр, блогер, который в первом фильме прятался в монастыре. Под присмотром бандита, он решается на самый масштабный пранк в своей жизни – восстановить яркие моменты жизни отца Анатолия, начиная с детства.

«"Непослушник 2" выйдет во всех кинотеатрах страны в канун Нового года и будет единственной комедией в эти праздники. Во второй части зрителей ждет больше юмора, смешных моментов, но, конечно, не обойдется без неожиданных поворотов и новых жизненных трудностей», — рассказал режиссер Владимир Котт.

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