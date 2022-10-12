Илон Маск выпустил парфюм с шокирующим запахом

Американский миллиардер Илон Маск выпустил фирменный парфюм Burnt Hair с запахом жженых волос.

«С таким именем как у меня попадание в парфюмерный бизнес было неизбежным. Почему я вообще так долго сопротивлялся?», — написал основатель компаний Tesla и SpaceX на своей странице в Twitter.

«Musk» можно перевести как «мускус», так называется классическая нота, которая часто используется при создании популярных ароматов

Цена флакона — сто долларов. По словам создателя продукта, на данный момент продано уже 10 тысяч единиц нового аромата.