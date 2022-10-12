Илон Маск выпустил парфюм с шокирующим запахом

Фото: © Sibnet.ru
Американский миллиардер Илон Маск выпустил фирменный парфюм Burnt Hair с запахом жженых волос.
«С таким именем как у меня попадание в парфюмерный бизнес было неизбежным. Почему я вообще так долго сопротивлялся?», — написал основатель компаний Tesla и SpaceX на своей странице в Twitter.
«Musk» можно перевести как «мускус», так называется классическая нота, которая часто используется при создании популярных ароматов
Цена флакона — сто долларов. По словам создателя продукта, на данный момент продано уже 10 тысяч единиц нового аромата.
MuCbEА толку? ПВО все равно размолотит все эти игрушки, хотя толку? Они будут еще на аэродромах разбиты или...
pepelmetalВидимо всё-таки решили уже чтобы Россия превратила украину в руину
pepelmetalЗато какой вам наукраине фейверк красивый устроили чего не радуешься, не понравилось?
pepelmetalИ не подскажешь сколько уже наукраине было мобилизаций?