Цены на ОСАГО подросли «сдержанно»

Полисы ОСАГО с начала октября подорожали в среднем на 10%, это «сдержанный» рост, по мнению Российского союза автостраховщиков.

Рост стоимости ОСАГО спровоцирован расширением тарифного коридора на 26%, которое состоялось 1 октября.

Средняя цена страховки для легковых автомобилей физлиц в настоящее время составляет 7,7 тысячи рублей. В 64 регионах рост средней стоимости полиса оказался в пределах 15%, в 28 из них он не превысил 10%. В трех цена ОСАГО незначительно снизилась.

В топ-5 регионов по количеству проживающих в них автовладельцев средняя премия по ОСАГО выросла на 9-15%: в Москве — на 9% (с 11 тысяч до 12 тысяч рублей), в Московской области — на 15% (с 8,7 тысячи до 10,2 тысячи рублей), в Санкт-Петербурге — на 14% (с 9,2 тысячи до 10,5 тысячи рублей), в Краснодарском крае — на 10% (с 6,7 тысячи до 7,4 тысячи рублей), в Башкортостан — также на 10% (с 6,2 тысячи до 6,8 тысячи рублей).

В РСА отметили, что 10% в текущих условиях — это сдержанный рост, поскольку запчасти с начала года подорожали на 30%, вызвав соразмерный скачок страховых выплат.