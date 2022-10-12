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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Белый дом заявил, что Россия за свой счет восстановит Украину

Источник:
Sibnet.ru
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пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер
Фото: © The White House. P20210526KR-0817

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что одним из условий урегулирования конфликта на Украине станет восстановление страны, в частности за счет российских средств.

По ее словам, США приветствуют готовность Зеленского к справедливому миру, но с рядом условий. Это соблюдение Устава ООН, защита территориальной целостности и суверенитета страны, а также обеспечение способности Украины защищать себя в будущем.

Еще ряд пунктов, по ее словам, касаются ответственности России. «Восстановление Украины, включая изучение возможностей для этого за счет средств России, и привлечение к ответственности россиян за преступления, совершенные во время войны»,— цитирует «Коммерсант» Жан-Пьер.

Этот комментарий пресс-секретарь дала на вопрос о возможных переговорах Владимира Путина и Илона Маска. Хотя сам предприниматель опроверг сообщения о переговорах.

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