Евросоюз обсудит девятый пакет санкций против России

Страны Евросоюза обсуждают введение девятого пакета санкций против России. Подробности планируемых ограничений неизвестны.

Новый пакет может включать экономические, а также индивидуальные ограничительные меры. В частности, сейчас страны ЕС активно обсуждают возможную конфискацию замороженных активов юридических и физических лиц из России.

Очередной раунд санкций начал обсуждаться после массированного ракетного удара по Украине 10 октября. Согласно данным Минобороны РФ, целью удара были объекты энергетики, военного управления и связи.

Евросоюз 6 октября утвердил восьмой пакет антироссийских санкций. Был продлен запрет на импорт стальной продукции из России, запрещен экспорт угля, пластика, химикатов, оказание IT-услуг и юридических услуг российским организациям.