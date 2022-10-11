Евросоюз обсудит девятый пакет санкций против России

Страны Евросоюза обсуждают введение девятого пакета санкций против России. Подробности планируемых ограничений неизвестны.
Новый пакет может включать экономические, а также индивидуальные ограничительные меры. В частности, сейчас страны ЕС активно обсуждают возможную конфискацию замороженных активов юридических и физических лиц из России.
Очередной раунд санкций начал обсуждаться после массированного ракетного удара по Украине 10 октября. Согласно данным Минобороны РФ, целью удара были объекты энергетики, военного управления и связи.
Евросоюз 6 октября утвердил восьмой пакет антироссийских санкций. Был продлен запрет на импорт стальной продукции из России, запрещен экспорт угля, пластика, химикатов, оказание IT-услуг и юридических услуг российским организациям.
РикошетТут как посмотреть. Погода в Сибири неоднозначная. Выезжаешь рано утром, может быть и -5, а днем +15.
М. АлейниковА как искать то собираются? В Киевском метро наверно углы обыскивают?
pepelmetalМмм, страшилки, вот оно что, натка на самом же деле не приближается к границам России и никогда не бомбила...
MuCbEВоенный эксперт подъехал. Даже проценты высчитал. 6-7 справятся. Ну да, для защиты деревни на 1000 человек.