НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Евросоюз обсудит девятый пакет санкций против России

Источник:
ТАСС
664 6
Фото: © Sibnet.ru

Страны Евросоюза обсуждают введение девятого пакета санкций против России. Подробности планируемых ограничений неизвестны.

Новый пакет может включать экономические, а также индивидуальные ограничительные меры. В частности, сейчас страны ЕС активно обсуждают возможную конфискацию замороженных активов юридических и физических лиц из России.

Очередной раунд санкций начал обсуждаться после массированного ракетного удара по Украине 10 октября. Согласно данным Минобороны РФ, целью удара были объекты энергетики, военного управления и связи.

Евросоюз 6 октября утвердил восьмой пакет антироссийских санкций. Был продлен запрет на импорт стальной продукции из России, запрещен экспорт угля, пластика, химикатов, оказание IT-услуг и юридических услуг российским организациям.

Еще по теме
Кремль разглядел «уши США» на Украине
МИД призвал Запад осознать опасность эскалации с Россией
Киев объявил в розыск сотни политиков и чиновников из России
Глава СПЧ обратился в ООН из‑за видео казней под Купянском
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Европа нашла замену российскому газу
Массированный ракетный удар нанесен по Украине
Игру Doom запустили в приложении «Блокнот»
«Что дальше, русские?»: как взорвали Крымский мост
Обсуждение (6)
Картина дня
Евросоюз обсудит девятый пакет санкций против России
Кремль разглядел «уши США» на Украине
Путин продлил продовольственное эмбарго
Производители продуктов попросили смягчения сроков годности
Мультимедиа
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Рикошет

Тут как посмотреть. Погода в Сибири неоднозначная. Выезжаешь рано утром, может быть и -5, а днем +15.

М. Алейников

А как искать то собираются? В Киевском метро наверно углы обыскивают?

pepelmetal

Ммм, страшилки, вот оно что, натка на самом же деле не приближается к границам России и никогда не бомбила...

MuCbE

Военный эксперт подъехал. Даже проценты высчитал. 6-7 справятся. Ну да, для защиты деревни на 1000 человек.