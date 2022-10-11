Иностранным банкам разрешат филиалы в России

Госдума разрешит иностранным банкам открывать филиалы в России, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам Аксакова, появление в России филиалов иностранных банков упростит проведение финансовых операций при обслуживании экспортно-импортных сделок. Соответствующая инициатива будет внесена в парламент в ближайшее время.

Ранее об обсуждении возможности открытия в России филиалов иностранных банков сообщала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, уже есть пул иностранных банков, заинтересованных в открытии своих российских филиалов

Аксаков уточнил, что также подготовлен законопроект, который призван упростить вход на российский валютный рынок для иностранных участников. Это должно повысить эффективность российской валютной биржи.