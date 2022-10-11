Автоэксперт назвал риски ранней переобувки шин

Езда на зимней резине в теплую погоду чревата ухудшением управляемости автомобиля и повышенным износом шин, также шипы могут вылетать из пазов, повреждая другие автомобили, сообщил вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.

«Ни в коем случае не стоит переобуваться на зимнюю резину до заморозков. Такие шины мягче, они имеют другой температурный режим работы, а в плюсовую погоду имеют активный износ. Трагедии не произойдет, когда асфальт уже перестает нагреваться, но шипы из мягкой резины могут вылетать, что, мягко говоря, доставит неудобства другим водителям», — цитирует Хайцеэра «Газета.Ru».

Отправляться на шиномонтаж для установки зимних шин стоит, когда температура воздуха опускается ниже пяти градусов, советует автоэксперт. Для большинства людей минусовая температура воздуха наступает внезапно, хотя Гидрометцентр объявляет прогноз и на десять дней вперед, и на месяц, отметил эксперт.

«Управляемость автомобиля на зимних шинах в теплую погоду хуже, хотя большинство людей это особо не заботит, и разницы они не почувствуют. Машина чуть больше «плывет», но езда на мягкой резине может показаться комфортнее. Есть и проблемы для экологии — поскольку резина быстрее стирается, увеличивается количество вредных выбросов», – подытожил вице-президент НАС.