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Песни про Путина: секс-символ и борец

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из клипа «Путин»
«Такого, как Путин, полного сил», — спела группа «Поющие вместе» в 2002 году, когда Владимир Путин правил страной в свой первый срок. За 20 лет появились еще десятки композиций, где музыканты выражали свое отношение к российскому лидеру.

«Такого, как Путин!» — «Поющие вместе»

Автором слов и музыки песни стал Александр Елин. Причем написал он ее на спор. Он был уверен, что композиция про Путина в образе идеального мужчины станет хитом.

Елин не прогадал. Бесхитростная песня не только стала популярной, но и была официально использована в предвыборной кампании Путина в 2004 году.

В тексте песни «Такого, как Путин!» образ президента строится на его противопоставлении с пьющим мужчиной, который дерется и плохо относится к своей женщине. Песня представляет женский идеал мужчины,  воплощенный в президенте.

«Мой Путин» — Машани

Песня «Мой Путин» сделала новосибирскую певицу Машани по-настоящему популярной. В композиции Машани рассыпается в комплиментах российскому лидеру.

«Меня привлекают мужчины, которые совершают героические, благородные поступки. Именно такой поступок сделал Владимир Путин, вернув в 2014 году Крым на свою историческую Родину. Это вдохновило меня на создание песни и клипа», — говорила певица в интервью.

«Путин» — Волуа

Волуа — молодой поп-проект краснодарской певицы Оксаны Ауловой. Она поет песни в прозаично-романтичном стиле с налетом 90-х в музыке. Песню про Путина она выпустила в 2020 году.

В песне девушка рассказывает о знакомстве с президентом, «когда впервые увидела его по телевизору в Новый год». Певица признается, что Путин покорил ее сердце «военным азартом: оставить только Россию на карте».

«Путин» — Владимир Курский

Шансон-исполнитель Владимир Курский выпустил песню «Путин» в альбоме «Волчара» в 2014 году. В композиции он не только воспевает президента, но и с гордостью заявляет, что он — русский человек.

Впрочем, песня «Путин» не стала визитной карточкой исполнителя. Курского больше узнают по таким композициям, как Заграница», «Мама с днем рождения», Побег».

«Путин» — «Инструкция по выживанию»

Рок-группа «Инструкция по выживанию» выпустила несколько песен про Владимира Путина. В одной из них музыканты сравнивают президента с Жанной Д'Арк.

«Путин, наш добрый Путин, ты не Распутин, но Жанна Д'Арк», — поет «Инструкция по выживанию». Также в песне исполнители вспомнили, как Владимир Путин обещал «мочить террористов в туалете».

В списке песен про Владимира Путина еще десятки композиций. В их числе и очень популярные музыканты, например, группы «Ума Турман», «Ленинград», рэпер Слава КПСС. Но некоторые из этих песен содержат нецензурную лексику.

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