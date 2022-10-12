Песни про Путина: секс-символ и борец

«Такого, как Путин, полного сил», — спела группа «Поющие вместе» в 2002 году, когда Владимир Путин правил страной в свой первый срок. За 20 лет появились еще десятки композиций, где музыканты выражали свое отношение к российскому лидеру.
«Такого, как Путин!» — «Поющие вместе»
Автором слов и музыки песни стал Александр Елин. Причем написал он ее на спор. Он был уверен, что композиция про Путина в образе идеального мужчины станет хитом.
Елин не прогадал. Бесхитростная песня не только стала популярной, но и была
официально использована в предвыборной кампании Путина в 2004 году.
В тексте песни «Такого, как Путин!» образ президента строится на его противопоставлении с пьющим мужчиной, который дерется и плохо относится к своей женщине. Песня представляет женский идеал мужчины, воплощенный в президенте.
«Мой Путин» — Машани
Песня «Мой Путин» сделала новосибирскую певицу Машани по-настоящему
популярной. В композиции Машани рассыпается в комплиментах российскому лидеру.
«Меня привлекают мужчины, которые совершают героические, благородные поступки. Именно такой поступок сделал Владимир Путин, вернув в 2014 году Крым на свою историческую Родину. Это вдохновило меня на создание песни и клипа», — говорила певица в интервью.
«Путин» — Волуа
Волуа — молодой поп-проект краснодарской певицы Оксаны
Ауловой. Она поет песни в прозаично-романтичном стиле с налетом 90-х в музыке. Песню
про Путина она выпустила в 2020 году.
В песне девушка рассказывает о знакомстве с президентом, «когда впервые увидела его по телевизору в Новый год». Певица признается, что Путин покорил ее сердце «военным азартом: оставить только Россию на карте».
«Путин» — Владимир Курский
Шансон-исполнитель Владимир Курский выпустил песню «Путин» в альбоме «Волчара» в 2014 году. В композиции он не только воспевает президента, но и с гордостью заявляет, что он — русский человек.
Впрочем, песня «Путин» не стала визитной карточкой исполнителя. Курского больше узнают по таким композициям, как Заграница», «Мама с днем рождения», Побег».
«Путин» — «Инструкция по выживанию»
Рок-группа «Инструкция по выживанию» выпустила несколько песен про Владимира Путина. В одной из них музыканты сравнивают президента с Жанной Д'Арк.
«Путин, наш добрый Путин, ты не Распутин, но Жанна Д'Арк», — поет «Инструкция по выживанию». Также в песне исполнители вспомнили, как Владимир Путин обещал «мочить террористов в туалете».
В списке песен про Владимира Путина еще десятки композиций. В их числе и очень популярные музыканты, например, группы «Ума Турман», «Ленинград», рэпер Слава КПСС. Но некоторые из этих песен содержат нецензурную лексику.
MuCbEА толку? ПВО все равно размолотит все эти игрушки, хотя толку? Они будут еще на аэродромах разбиты или...
mosquito__2010Дурень думкой богатеет, укр мрийкой. Труд американских оружейников оплатит гос. долг США который уже...
pepelmetalВидимо всё-таки решили уже чтобы Россия превратила украину в руину
pepelmetalЗато какой вам наукраине фейверк красивый устроили чего не радуешься, не понравилось?