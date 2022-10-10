НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Игру Doom запустили в приложении «Блокнот»

Источник:
Sibnet.ru
871 0
Фото: Stefans02 / Attribution License

Классический шутер Doom запустили с помощью «Блокнота», стандартного приложения Windows для заметок.

Видео с результатом опубликовал игровой разработчик под ником Samperson. По его словам, он никак не модифицировал код «Блокнота». Чтобы подтвердить свои слова, разработчик пообещал выложить необычную версию Doom в открытый доступ.

«Блокнот» использовался в качестве дисплея для Doom. Изображение на него выводится с помощью ASCII-графики. Фактически, картинка состоит из печатных знаков и сменяется со скоростью 60 FPS.

Игра Doom вышла в 1993 году и стала одним из первых представителей жанра шутера от первого лица. За ее разработку отвечал программист и владелец компании id Software Джон Кармак, который создал новый псевдотрехмерный игровой движок.

Еще по теме
Геймеры обвалили рейтинг вышедшей Overwatch 2
Вышел ролик Mortal Kombat к 30‑летию франшизы
Студенты НГТУ напишут нейронную сеть для геймдева
«Супертанк» бросил вызов игрокам World of Tanks
смотреть все
Игры #Экшены
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Европа нашла замену российскому газу
Глава евродипломатии увидел у Путина потерю связи с реальностью
Массированный ракетный удар нанесен по Украине
Гигантский защитный барьер нашли вокруг Магеллановых Облаков
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин обвинил Украину в попытках массовых терактов
Медведев увидел необходимость демонтажа Украины
Германия передаст Украине новейшие системы ПВО
Нобелевскую премию по экономике дали за исследования банков
Мультимедиа
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
72
Крымский мост обрушился после взрыва грузовика
53
Подрыв Крымского моста назвали объявлением войны без правил
45
Массированный ракетный удар нанесен по Украине
40
Глава евродипломатии увидел у Путина потерю связи с реальностью
32
ОПЕК+ назло Западу сократит добычу нефти