Игру Doom запустили в приложении «Блокнот»

Классический шутер Doom запустили с помощью «Блокнота», стандартного приложения Windows для заметок.

Видео с результатом опубликовал игровой разработчик под ником Samperson. По его словам, он никак не модифицировал код «Блокнота». Чтобы подтвердить свои слова, разработчик пообещал выложить необычную версию Doom в открытый доступ.

«Блокнот» использовался в качестве дисплея для Doom. Изображение на него выводится с помощью ASCII-графики. Фактически, картинка состоит из печатных знаков и сменяется со скоростью 60 FPS.

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Игра Doom вышла в 1993 году и стала одним из первых представителей жанра шутера от первого лица. За ее разработку отвечал программист и владелец компании id Software Джон Кармак, который создал новый псевдотрехмерный игровой движок.