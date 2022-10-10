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Новый сигнал светофора закрепили в ПДД

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ЦОДД

Дополнительная секция в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета появится у светофоров, сообщается в постановлении правительства России.

Секция информирует водителя о том, что на пешеходном переходе, в направлении которого он поворачивает, включен сигнал светофора, разрешающий движение пешеходам/велосипедам.

Направление стрелки указывает на пешеходный переход/велополосу, на котором включен сигнал светофора, разрешающий движение пешеходам/велосипедистам.

Ранее в правилах дорожного движения таких сигналов не было. Такие секции в порядке эксперимента появились в Москве и Новосибирске.

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slavaynin

На самом деле как то не убедительно.Надо повторить.

GammiPluh

Он уже работает во всю - а вот Украина огребла по серьезному

Siberian sinner

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