Shaman назвал свое творчество культурным шоком

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, рассказал, как шел к
славе, и назвал нынешнюю популярность настоящим чудом.
По словам Дронова, дорога к славе заняла 15 лет. Он всегда
хотел исполнять только собственные песни. Популярность пришла к нему после
выхода песни «Встанем».
«Огромное количество людей встают под мою песню. Это просто
культурный шок. Для меня это счастье. Это, к чему я шел все свои 15 лет
профессиональной творческой деятельности», — сказал музыкант в специальном
репортаже каналу «Россия 24».
Певец утверждает, что во время исполнения песни «Встанем»
все люди в зрительном зале поднимаются с мест уже в первых аккордов. В этот
момент в специальном репортаже показали отрывок с его концерта, где люди
продолжают сидеть на своих местах.