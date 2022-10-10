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Shaman назвал свое творчество культурным шоком

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © shaman_channel, t.me/shaman_channel

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, рассказал, как шел к славе, и назвал нынешнюю популярность настоящим чудом.

По словам Дронова, дорога к славе заняла 15 лет. Он всегда хотел исполнять только собственные песни. Популярность пришла к нему после выхода песни «Встанем».

«Огромное количество людей встают под мою песню. Это просто культурный шок. Для меня это счастье. Это, к чему я шел все свои 15 лет профессиональной творческой деятельности», — сказал музыкант в специальном репортаже каналу «Россия 24».

Певец утверждает, что во время исполнения песни «Встанем» все люди в зрительном зале поднимаются с мест уже в первых аккордов. В этот момент в специальном репортаже показали отрывок с его концерта, где люди продолжают сидеть на своих местах. 


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slavaynin

На самом деле как то не убедительно.Надо повторить.

GammiPluh

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Siberian sinner

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М. Алейников

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