Российские десантники остановили танковый удар ВСУ

Подразделение Воздушно-десантных войск в зоне спецоперации на Украине разгромили наступающую танковую колонну украинской армии, говорится в сообщении Минобороны России.

Украинская бронетехника была обнаружена с помощью беспилотников, после чего в дело вступила артиллерия и расчеты противотанковых ракетных комплексов.

«Происходил танковый прорыв. Я занял свою позицию и из противотанковой установки "Корнет" поразил танк противника», — рассказал один из российских десантников.

В результате удара уничтожено шесть танков и более 10 единиц другой техники, в том числе иностранной.