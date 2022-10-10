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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские десантники остановили танковый удар ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Противотанковый ракетный комплекс «Корнет»
Противотанковый ракетный комплекс «Корнет»
Фото: Ольги Балашовой, Вадима Савицкого / CC BY 4.0

Подразделение Воздушно-десантных войск в зоне спецоперации на Украине разгромили наступающую танковую колонну украинской армии, говорится в сообщении Минобороны России.

Украинская бронетехника была обнаружена с помощью беспилотников, после чего в дело вступила артиллерия и расчеты противотанковых ракетных комплексов.

«Происходил танковый прорыв. Я занял свою позицию и из противотанковой установки "Корнет" поразил танк противника», — рассказал один из российских десантников.

В результате удара уничтожено шесть танков и более 10 единиц другой техники, в том числе иностранной.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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