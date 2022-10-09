НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Киргизия отменила учения ОДКБ «Нерушимое братство»

Источник:
Sibnet.ru
781 8
Фото: © Пресс-служба ОДКБ

Министерство обороны Киргизии отменило командно-штабные учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство — 2022», которые планировалось провести на территории страны.

Проведение учений планировалось с 10 по 14 октября на базе центра «Эдельвейс», приводит ТАСС сообщение киргизского агентства 24.kg. Причины отмены не уточняются.

К участию в учениях должны были привлечь миротворческие контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Учения с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство» проводятся с 2012 года.

В середине сентября вспыхнул вооруженный конфликт между Киргизией и Таджикистаном. Стороны использовали тяжелую технику, авиацию и реактивные системы залпового огня.

Еще по теме
Германия пообещала Украине бронетехнику из Греции и Словакии
Новосибирец стал командующим группировкой войск в зоне СВО
Зеленский призвал НАТО нанести превентивный удар по России
«Перестать врать»: от Минобороны потребовали правды о СВО
смотреть все
Оборона #Военная политика #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Европа нашла замену российскому газу
Глава евродипломатии увидел у Путина потерю связи с реальностью
Путин освободил от мобилизации еще ряд категорий граждан
Гигантский защитный барьер нашли вокруг Магеллановых Облаков
Обсуждение (8)
Картина дня
Путин соберет оперативное Совбеза России
Опубликованы фото из космоса Крымского моста до и после взрыва
Германия пообещала Украине бронетехнику из Греции и Словакии
Обнаружены признаки возможной жизни на спутнике Сатурна
Мультимедиа
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
71
Крымский мост обрушился после взрыва грузовика
51
Подрыв Крымского моста назвали объявлением войны без правил
47
Алла Пугачева снова громко высказалась в соцсети
40
Глава евродипломатии увидел у Путина потерю связи с реальностью
32
ОПЕК+ назло Западу сократит добычу нефти