Киргизия отменила учения ОДКБ «Нерушимое братство»

Министерство обороны Киргизии отменило командно-штабные учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство — 2022», которые планировалось провести на территории страны.

Проведение учений планировалось с 10 по 14 октября на базе центра «Эдельвейс», приводит ТАСС сообщение киргизского агентства 24.kg. Причины отмены не уточняются.

К участию в учениях должны были привлечь миротворческие контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Учения с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство» проводятся с 2012 года.

В середине сентября вспыхнул вооруженный конфликт между Киргизией и Таджикистаном. Стороны использовали тяжелую технику, авиацию и реактивные системы залпового огня.