Судьи не смогли рассекретить никого из героев «Аватара»

Члены жюри шоу «Аватар» в шестом выпуске не смогли угадать ни одного участника, кто скрывается за виртуальным образом.

В первую номинацию попала Дюймовочка, исполнившая песню «Долетай». Судьи предполагали, что за аватаром скрываются Лада Дэнс, Валерия или Настасья Самбурская. В итоге сошлись на последней и ошиблись.

Во второй номинации оказался Джин. Большинство судей были уверены, что за аватаром Денис Клявер, но тоже ошиблись.

По итогам шестого выпуска шоу «Аватар» членам жюри не удалось разоблачить ни одного участника.

Ранее в проекте раскрыли аватары Емелю (Гарик Харламов), Человека-амфибию (Александр Шоуа), Белоснежку (Маша Распутина), Красную Шапочку (Елена Воробей), Кощея (Доминик Джокер), Мэри Поппинс (Люся Чаботина).